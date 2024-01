Protestler legen kurzzeitig Verkehr in der Innenstadt lahm

Demo in Rottweil

Ein Protestschild zeigte eine an einem Galgen hängende Ampel.

Laut hupend bahnten sich am Montagabend Autos und Traktoren ihren Weg durch die Rottweiler Innenstadt.









Vom Kriegsdamm kommend legten Traktoren und Autos am Montagabend kurzzeitig den Verkehr in der Rottweiler Innenstadt lahm. Über die sozialen Medien war im Vorfeld zur Teilnahme an einem Demozug aufgerufen worden – „mit unseren Bauern gemeinsam zu Fuß oder mit Fahrzeugen“, hieß es darin.