1 Zuletzt kam es im Oktober zu einer Kundgebung gegen eine Veranstaltung der AfD in der Neuen Tonhalle in Villingen. Foto: Cornelia Spitz/Archiv

Die Proteste gegen Rechtsextremismus werden am Samstag auch Villingen-Schwenningen erreichen. Bereits im Vorfeld der geplanten Kundgebung ist den Organisatoren ein außergewöhnlicher Schulterschluss gelungen.









Wenn am kommenden Samstag um 12 Uhr die Kundgebung auf dem Latschariplatz in Villingen beginnt, dann reiht sich VS bei jenen Städten ein, die bundesweit ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. In der Doppelstadt soll sich ein großes Bündnis für Demokratie präsentieren.