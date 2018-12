Deißlingen Um Myrrhe ranken sich viele Sagen

Deißlingen (shr). Die Kinder, die alle zwei Wochen einen separaten Gottesdienst im Gemeindezentrum feiern, hatten die große Bühne. Vier Wochen lang wurde geprobt, um das Krippenspiel "Was ist eigentlich Myrrhe?" einzustudieren. Zusammen mit den Helfern der Kinderkirche: Heidrun Hengstler, Andrea Dautel, Renate Ernst, Judith Lechler und Lars Kaper.

Die Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren haben das Krippenspiel gekonnt vorgeführt:

Was ist das denn mit diesen Engeln? Kitschengel, Volkskunstengel, Weihnachtsengel? Kataloge sind voll davon. Lisa weiß so gut wie gar nichts über die Bedeutung dieser seltsamen Wesen. Ihr Vater erinnert sich gerade noch so ein wenig an die Weihnachtsgeschichte und die Rolle der Engel darin. Dann entschließen sich beide spontan zum Besuch des Familiengottesdiensts mit Krippenspiel und lassen sich in die Geschichte mit Engeln, mit Weihrauch, Gold und Myrrhe hineinziehen.