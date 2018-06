Deißlingen Sieger schlängeln sich überzeugend durch

Deißlingen-Lauffen (uf). Viel Spaß hatten die elf Mannschaften bei der Radballdorfmeisterschaft, organisiert von der Abteilung Radsport des Sportvereins Lauffen. Den Spielern merkte man die Freude am Radballspiel an. Es siegte die Mannschaft The Pytons mit Achim Efinger und Daniel Merkle vor "Stoccarda 1893" mit Manuel Milazzo und Benny Engeser sowie dem Team ZepfleWerner mit Bernd Werner und Gerold Zepf.