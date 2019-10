Deißlingen Mann bei Arbeit an Stromstation schwer verbrannt

Der Arbeitsunfall hatte sich an der Stromstation in der Deißlinger Hölderlinstraße ereignet. In dessen Folge hatte es die große 20-KV-Leitung "rausgehauen".

Zur Versorgung des Verletzten war der Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen im Einsatz gewesen. Der Arbeiter war zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Tübingen gebracht worden.