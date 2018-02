Deißlingen Lauffener Markt der Besonderheiten

Da der Wochenmarkt am Schmotzigen ausgefallen sei, verlege man ihn einfach auf die Bühne, so Vorsitzender Simon Miller in seiner Begrüßung.

Nach dem Einzug der zahlreichen Lofiner Narren mit Lofiner Kröpfern, Hoadamale und Narrenrat zeigten das Lofiner Rößle wie auch das Kinderrößle gleich mal, wie mit einem ordentlichen Peitschenknall ein toller Eindruck zu schinden ist.

Mit Gestik, Pantomime und Plakaten demonstrierten sodann Jakob Cazzanelli und Mathias Moser, dass man auch "ohne Worte" schön begrüßen und viel Applaus einheimsen kann. Dass die Lauffener Musiker auch über viel komödiantisches Talent verfügen, bewiesen sie mit mehreren herrlichen Sketchen, zu all dem, was die Menschen beim täglichen Streben – und wenn es nur nach der Marmelade am Frühstückstisch ist – so alles umtreibt.