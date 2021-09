1 Atakan Karazor brennt auf sein Comeback. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart offenbarte in den ersten Saisonspielen durchaus Probleme, ließ es insbesondere an defensiver Stabilität vermissen. Nun steht Atakan Karazor vor seinem Comeback. Kommt mit ihm der Umschwung?

Stuttgart - Dass der VfB Stuttgart in der Defensive aktuell nicht besonders sattelfest daherkommt, ist offensichtlich. Vor allem bei RB Leipzig (0:4), aber auch im Landesduell mit SC Freiburg (2:3) legten die Gegner die Schwachstellen schonungslos offen. Die Konsequenz: Acht Gegentore aus drei Spielen in der Fußball-Bundesliga, im Schnitt sind das 2,6 Gegentreffer pro Partie. In der Vorsaison waren es sowohl nach drei als auch nach 34 Spieltagen noch 1,6 Gegentore.

