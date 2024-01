Defekte Stützmauer: Zugverkehr zwischen Hausach und Freudenstadt noch bis nächste Woche unterbrochen

1 Die Zugverbindung von Hausach nach Freudenstadt ist wegen einer kaputten Stützmauer unterbrochen. Foto: Deutsche Bahn

Eine unterspülte Mauer am Zugnetz ist für eine Unterbrechung des Zugverkehr auf der Strecke Hausach Freudenstadt verantwortlich.









Link kopiert



Die beschädigte Stützwand befindet sich zwischen den zwei Bahnübergängen Lehengericht und Sankt Roman am Schmelze Tunnel, auf der Strecke Hausach in Richtung Schiltach, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Die Mängel an der Stützwand seien bei regelmäßigen Kontrollen entdeckt worden, sie würden auf das Unwetterereignis mit Starkregen an Weihnachten zurückgeführt, führte er weiter aus.