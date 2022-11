1 Der neue Tiefbahnhof in Stuttgart nimmt Gestalt an. Ob er eine Ergänzung benötigt, ist noch nicht geklärt. Foto: DB Stuttgart-Ulm GmbH/Arnim Kilgus

Die CDU im Stadtparlament würde gern die Debatte um einen möglichen Ergänzungshalt beim Stuttgart-21-Tiefbahnhof beerdigen. Der CDU-Fraktionschef im Landtag verweist auf den Koalitionsvertrag.















Link kopiert

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hätte die Debatte um den von den Grünen und Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für nötig befundenen und beworbenen Ergänzungsbahnhof in unmittelbarer Nähe zum Stuttgart-21-Tiefbahnhof gern beendet. Man wolle die Idee gern „endgültig zu den Akten legen, um sich auf die Stadtplanung zu konzentrieren“, so der Fraktionschef Alexander Kotz in einem Antrag. Er muss von der Stadtverwaltung noch beantwortet werden.

Verweis auf Umstiegsmöglichkeiten

Zur Sachlage hat sich auf Anfrage nun Manuel Hagel, der Chef der CDU-Landtagsfraktion, geäußert. Er nimmt auch zu Forderungen nach einem zumindest temporären Erhalt oberirdischer Gleise im alten Bahnhof für die Gäubahn Stellung. Die Gäubahn-Anrainer verlieren von 2025 an wohl den direkten Anschluss an den Hauptbahnhof oder müssen deutlich längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Hagel verweist dazu auf Pläne für Umstiegsmöglichkeiten der Gäubahn-Reisenden an einem fertigen neuen Bahnsteig in Stuttgart-Vaihingen und an einem noch zu bauenden Halt im Norden Stuttgarts.

Auch CDU-OB denkt an Zusatzhalt

Für den Zusatzbahnhof müsse der perspektivische Bedarf, der verkehrliche und volkswirtschaftliche Nutzen und die Finanzierung nachgewiesen werden, so Hagel, dann seien „vertiefte Gespräche möglich“. Dieses Vorgehen haben CDU und Grüne im Koalitionsvertrag vereinbart. Auch unter Entscheidungsträgern in der CDU im Land gibt es Befürworter einer ausgebauten Bahninfrastruktur in Stuttgart. „Wir wollen den Ergänzungsbahnhof nicht mit dem Interimshalt für die Gäubahnzüge verknüpften“, sagt Singens OB Bernd Häusler, „aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir ihn hätten“. An diesem Freitag soll in Stuttgart ein Faktencheck zum Gäubahn-Interim stattfinden.