Die DAV Sektion Oberer Neckar war zur Klettersteigausbildung in Todtnau. Es war ein großer Andrang auf der Teilnehmerliste für den Klettersteig für Anfänger, Fortgeschrittene und Eltern mit Kindern. Zwölf Teilnehmer machten mit.

Ausbildungsleiter Georg Göhring legte das gesamte Material auf den Tisch und gab Tipps über bevorstehende Touren. Es wurde über die neuen Klettersteignormen, Schwierigkeitsklassen, Lebensdauer vom Material und richtiges Verhalten beim Überholen gesprochen. Danach wurde im Wald ein Parkour für Klettersteiggeher eingerichtet und das richtige Clippen, Überholen, Ausruhen im Klettersteig und das Nachsichern in schwierigen Passagen gelernt.

Ablassen von Kindern

Anschließend ging es in den Klettersteig und das Gelernte wurde unter der Aufsicht des Ausbildungsleiters nun am Fels umgesetzt. In einem Kamin mit der Schwierigkeitsstufe C konnte man das Nachsichern und Ablassen mit Kindern und Erwachsenen gut üben. Auch der Flaschenzug kam zum Einsatz für die eventuelle schwierige Rettung aus dem Fels. Die Teilnehmer waren dann am Ende des Kurstages soweit, dass sie das Gelernte umsetzen konnten.

Zum Schluss waren alle sehr zufrieden und Ausbildungsleiter Georg Göhring freute sich über das große Interesse der Teilnehmer, die nun schon voller Vorfreude auf selbstständige Klettersteigtouren gut vorbereitet sind.