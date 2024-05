Mit der Güterzugdampflok 52 7596 aus dem Jahr 1944 und Waggons aus den 1960er-Jahren mit Fenstern zum Öffnen startet der Dampfsonderzug morgens um 9.29 Uhr in Rottweil. Immer dem Neckar entlang geht es zunächst über Oberndorf und Sulz nach Horb. Nach einem weiteren Halt in Eyach wird um 11 Uhr Rottenburg erreicht.

Besuch des Gauklerfests möglich

In Rottenburg findet das 19. Gauklerfest mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Es gibt zahlreiche Darbietungen und Künstler gestalten ein außergewöhnliches Spektakel auf Rottenburgs zahlreichen Plätzen in schöner Altstadtkulisse. Artisten, Zauberer, Clowns und Musiker sorgen dafür, dass große und kleine Besucher staunend und lachend auf ihre Kosten kommen.

Der Zug fährt dann noch weiter nach Tübingen. Ankunft ist dort um 11.39 Uhr. Um 12.04 Uhr gibt es von Tübingen aus eine zusätzliche Pendelfahrt nach Horb, mit denselben Zwischenhalten in Rottenburg und Eyach. Horb wird um 12.50 Uhr erreicht. Etwa zwei Stunden später fährt der Zug um 15.11 Uhr von Horb zurück nach Tübingen. Ankunft dort ist um 15.59 Uhr.

Rückfahrt ab Tübingen um 16.30 Uhr

Die Rückfahrt nach Rottweil startet in Tübingen dann um 16.30 Uhr und von Rottenburg um 16.55 Uhr. Wie auf der Hinfahrt wird unterwegs auch wieder in Eyach, Horb, Sulz und Oberndorf gehalten. Die Ankunft in Rottweil ist um 18.33 Uhr. Im Zug befindet sich auch ein Speisewagen, in dem es verschiedene Getränke und kleine Speisen zu erwerben gibt.

Die Fahrkarten können vor der Abfahrt am Bahnsteig oder auch noch während der Fahrt im Zug erworben werden. Fahrräder und Hunde werden kostenlos befördert. Weitere Infos, sowie die Fahrzeiten für alle Halte, erfahren Interessierte unter www.eisenbahnfreundezollernbahn.de oder Telefon: 0741 17470818. Der Telefonanschluss ist in der Regel am Donnerstag und Freitag zwischen 16 und 18 Uhr besetzt. Die Fahrten finden in Zusammenarbeit mit „Wirtschaft Tourismus Gastronomie“ (WTG) in Rottenburg statt.