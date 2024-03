Daimler-Truck-Aktionäre: Dividende fällt deutlich höher aus

Daimler Truck wird den Aktionären für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 1,90 Euro auszahlen und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Damals belief sich die Gewinnausschüttung an die Aktionäre auf 1,30 Euro. Die Anleger des Leinfelden-Echterdinger Unternehmens werden damit an den guten Geschäftszahlen des Unternehmens beteiligt, dessen bereinigtes Ebit um 39 Prozent auf den Rekordwert von 5,5 Milliarden Euro stieg.

Die letzte Entscheidung über die Ausschüttung trifft die die Hauptversammlung, die am 15. Mai virtuell tagen und darüber abstimmen wird. Der Dividendenvorschlag spiegelt das Geschäftsergebnis wider; die Zustimmung der Aktionäre gilt als sicher.

Durch die Abspaltung der einstigen Daimler-Nutzfahrzeugsparte in die Daimler Truck AG im Jahr 2021 ergaben sich aus Sicht der Anleger größere Veränderungen. Die damalige Muttergesellschaft Daimler AG schüttete den Anlegern 4,30 Euro für eine Mercedes Aktie und 0,70 Euro für das Daimler Truck-Papier aus, das damals noch nicht dividendenberechtigt war und den Daimler-Anleger mit ins Depot gelegt wurde. Wer die Aktie nicht verkauft hat, besitzt weiter einen Anspruch auf die Ausschüttung.

Entscheidend ist der Tag der Hauptversammlung

Die Dividende fließt an diejenigen Aktionäre, die die Aktie am Tag der Hauptversammlung halten – unabhängig davon, wie lange man sie zuvor besessen hatte. Am darauffolgenden Tag wird die Aktie oft mit einem Kursabschlag notiert, weil der Dividendenanspruch für das abgelaufene Jahr von der Aktie abgetrennt wird. Dies ist bei den Kursnotierungen am Kurszusatz „ex Dividende“ erkennbar. Am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung wird die Dividende schließlich ausgezahlt – an denjenigen, der sie am Stichtag, also dem Tag der Hauptversammlung, gehalten hatte.