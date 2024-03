Cyberattacke auf HFU: Wie die Hochschule Furtwangen den Hackerangriff als Chance nutzen will

Wie die Hochschule Furtwangen den Hackerangriff als Chance nutzen will

1 Die Hochschule Furtwangen ist im September 2023 Opfer eines Cyberangriffs geworden. Seitdem läuft der Wiederaufbau der IT-Strukturen. Mittlerweile läuft der Studienbetrieb wieder größtenteils normal. Foto: © Thaut Images – stock.adobe.com

Mehr als vier Monate sind vergangen, seit die Hochschule Furtwangen (HFU) ins Visier von Cyberkriminellen geraten ist – und noch immer laufen die Ermittlungen und der Aufbau der Systeme. Und was hat die Hochschule aus dem Hackerangriff gelernt?









Link kopiert



Es ist Mitte September 2023, an der Hochschule Furtwangen (HFU) laufen die Vorbereitungen für den Start ins bevorstehende Wintersemester. Alles geht seinen geregelten Weg – bis in die Nacht auf Montag, 18. September. Kurz danach herrscht Aufruhr: Ein Eindringling hat sich in die Systeme der Bildungseinrichtung gehackt. Umgehend fährt die Hochschule ihre gesamte IT-Infrastruktur herunter und schält die Polizei ein.