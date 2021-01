Coronavirus-Mutation Bundesweit erster Fall im Zollernalbkreis

Zollernalbkreis - Ins Land und in den Zollernalbkreis gekommen ist die Virusmutation nach derzeitigen Erkenntnissen des Sozialministeriums mit einer Familie, die Mitte Dezember nach einem längeren Aufenthalt aus Südafrika in den Zollernalbkreis zurückkam. Nach der Einreise ging die Familie pflichtgemäß in Quarantäne und ließ sich anschließend fünf Tage später testen. Diese Tests fielen negativ aus.

Nachweise bei sechs Personen aus drei Haushalten