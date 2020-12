Coronavirus Landratsamt hebt Maskenpflicht in Donaueschingen auf

Donaueschingen - Keine Maskenpflicht mehr: Das heißt es ab dem heutigen Mittwoch in der Donaueschinger Innenstadt. Der Grund: Das Landratsamt hat die Allgemeinverfügung, die am 3. Dezember erlassen wurde, mit Ablauf des gestrigen Tages aufgehoben. Dies dient laut Landratsamt der Rechtsklarheit und somit gelten im Schwarzwald-Baar-Kreis einheitlich die Regelungen der dann gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. In der Allgemeinverfügung war auch die Maskenpflicht in den Innenstädten von Donaueschingen, Villingen und Schwenningen geregelt worden.