1 Bernd Rausch erhielt einen Drohbrief mit dieser Karikatur. Foto: Lück

Was für ein (w)irrer Corona-Drohbrief an Kö23-Wirt Bernd Rausch! Der Gastronom kämpft wie viele mit den Corona-Auflagen – und jetzt auch noch das. Rausch weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll: "Heute morgen lag der Brief in meinem Briefkasten! Der Absender: Ein ›Adolf Henry Otto‹ aus Horb.















Horb - Drinnen: Eine saubere Handschrift und aufwendig gestaltet. Doch der Inhalt ist nicht so lustig!"

In der Tat. In einer kopierten und von dem anonymen Schreiber handschriftlich ergänzten Karikatur sieht man, wie ein "Ungeimpfter Negativer" mit Keule einem Mann auflauert, der aus einem Lokal – betitelt mit "Kö23" kommt. Auf das Oberteil der Figur wurde "Bernd Rausch" geschrieben.

Eindeutige Parole und Hetze

Auf einem weiteren Blatt der "Stinkefinger" gleich doppelt mit der eindeutigen Parole "Hau ab!" Auf dem nächsten Zettel: "Das können ihr dem blöden Vaterstaats zu verdanken." (Original-Schreibweise). Und dann wird es noch politischer: "Ja die Ausländer als Coronaverbreiter und anderes Pack mit Coronavirus – wir Deutsche lassen uns nicht verarschen!"

Über den beiden Stinkefingern ist ein Foto von der Corona-Warn-App mit der Bildunterschrift "Mit einem Impfnachweis stehen einem die Türen der Gastronomie offen." Und der Autor schreibt: "Ihr könnt Euer offenes Bier und Wein selber saufen und fressen." Bernd Rausch: "Ich vermute, der Brief stammt von einem Gast, der jetzt nicht mehr in die Gastro darf."

Fühlt er sich bedroht? Der Gastronom: "Jeder, der mich kennt, weiß: Ich lasse mich nicht einschüchtern. Leute, die nicht den Arsch in der Hose haben, hier reinzukommen und mit mir von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, beachte ich nicht. Der Typ würde dann meinen Frust von zwei Jahren Corona abbekommen."

Rausch will die Polizei nicht einschalten

Deshalb bringt Rausch den Brief auch nicht zur Polizei: "Ich denke, das ist es nicht wert. Ich habe den Brief in mein Profil bei Whatsapp gestellt – und habe schon dementsprechende Reaktionen von meinen Gästen bekommen." Er schaut in sein Smartphone und liest einen Kommentar vor: "Aus welchen Löchern kriechen diese Idioten?" Doch dann schmunzelt Rausch: "Ist schon interessant. Der Schreiber hat sich offenbar ziemlich viel Mühe gegeben. Aber vorne klebte eine Briefmarke mit dem Motiv ›Kampf gegen Corona‹ drauf. Da hat der Schreiber wohl nicht aufgepasst!"