Corona-Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis Vier Intensivbetten sind noch frei

Schwarzwald-Baar-Kreis - Im Kreis-Klinikum befanden sich am Donnerstag 43 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut sind von den 48 Intensivbetten 44 belegt, 13 davon durch Coronapatienten, und müssen von diesen drei invasiv beatmet werden (Stand: Donnerstag, 14.30 Uhr).

Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz mit 93,2 an (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Das zentrale Corona-Abstrichzentrum hat wieder am Montag von 13 bis 15 Uhr für symptomlose Patienten geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. Am Wochenende steht die Leitstelle zur Vermittlung des Bereitschafts­dienstes unter 116 117 bereit. Die Hotlines des Landratsamtes (Corona-Verordnung 07721/9 13 76 70, Gesundheitsfragen 07721/9 13 71 90 und Reiserückkehr 07721/ 9 13 76 79) sind am Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 11.30 Uhr geschaltet.