Corona in Deißlingen

Die Gemeinde Deißlingen will angesichts der aktuellen Lage eine Impfaktion organisieren. Foto: Symbol-Foto: Gollnow/dp















Deißlingen (shr). Hauptamtsleiter Daniel Schunk schilderte in der Gemeinderatssitzung die aktuelle Corona-Situation – etwa das Problem, dass derzeit keine Termine für PCR-Tests zu bekommen seien. Wenn dann die Kontaktermittlung nicht mehr über das Gesundheitsamt laufe und die Betroffenen das selbst übernehmen und ihre Quarantänezeit selbst berechnen müssten, sei das ein falsches Signal, gab Bürgermeister Ralf Ulbrich zu bedenken, "wenn es einen nennenswerten Teil der Bevölkerung nicht kümmert".

Man versuche jetzt, ein Impfteam nach Deißlingen zu bekommen. Ulbrich appellierte an die Solidarität: "Fast alle Hospitalisierten sind Ungeimpfte!"

Auf Nachfrage von Gerhard Stern (SPD) zum Ort der Gemeinderatssitzungen meinte der Schultes: "Wir hatten gehofft, wir könnten in naher Zukunft wieder in den Hagestall zurückkehren", daraus werde aber wohl erstmal nichts. Man werde wohl in der Halle bleiben müssen. Indes: Die Räte müssten sich weiterhin nicht testen lassen: "Eine Testverpflichtung für Mandatsträger gibt es nicht."