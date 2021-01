Corona-Impfung TSV Ebingen will älteren Mitgliedern helfen

Helmut Wacker, Referent für Verwaltung, hatte die Idee, weiß er doch von vielen Betroffenen, die mit den technischen Voraussetzungen zur Vereinbarung eines Impftermins und mit Warteschleifen zu kämpfen haben. "Fast nicht leistbar" sei dieses Prozedere für über 80-Jährige, so Wacker, und deshalb informierte er über die Vereins-Internetseite und auch über den Kurznachrichtendienst WhatsApp, dass der TSV Ebingen seinen älteren Mitgliedern helfen will: Beim Vereinbaren eine Impftermins im KIZ und beim Transport dorthin – unter Einhaltung der Corona-Verordnung einzeln, bei Ehepaaren paarweise, zum vereinbarten Termin, hin und zurück.

Seither überschlagen sich die Mitglieder mit Lob für diese Initiative, die Vorsitzender Hartmut Rall und der Vereinsrat mittragen, und das freut Helmut Wacker. Noch mehr freilich würde es ihn freuen, wenn nicht Steine auf seinem Weg lägen, die er alleine, ja noch nicht einmal mit Hilfe des gut 1050 Mitglieder großen Vereins beseitigen kann: Maximal drei Personen kann Wacker mit seinem Mobiltelefon und seiner E-Mail-Adresse helfen. Für weitere Terminbuchungen bräuchte er weitere Nummern, denn die Begrenzung der Buchungen pro Absender gehört zu Maßnahmen, um Missbrauch zu verhindern, aber auch zu den Hürden für jene, die eben mehr als drei Senioren helfen wollen.

Helmut Wacker wandte sich deshalb an Landrat Günther-Martin Pauli, "um die Möglichkeit der Terminreservierung für mehrere Personen unter einer E-Mail-Adresse und einer Handynummer abzuklären", berichtet Wacker. Aus dem Büro des Landrats habe er erfahren, dass nicht das Landratsamt, sondern das Land Baden-Württemberg für das KIZ zuständig sei. Um so mehr wunderte es den engagierten Verwaltungschef des TSV, als er dann vom Online-Bürgerdialog mit dem Landrat und Kreisbrandmeister Stefan Hermann erfuhr, der auch das noch junge Amt für Bevölkerungsschutz leitet, sollte es darin doch genau um die Fragen rund um den Betriebsstart des KIZ gehen. "Warum ich dann keine vernünftige Antwort bekomme, bleibt mir ein Rätsel", sagt Wacker kopfschüttelnd.

Viele haben es erfolglos versucht

Gleichwohl haben er und Hartmut Rall beschlossen, zur Tat zu schreiten, und 58 Briefe an die TSV-Mitglieder im Alter ab 80 Jahren geschrieben und zur Post gebracht. Einige hat Wacker auf seiner täglichen Spazierrunde sogar persönlich eingeworfen – und prompt Rückmeldungen bekommen von Mitgliedern, die "schon mehrmals auf der Telefonnummer 116 117 angerufen, aber leider nichts erreicht" hätten – die zentrale Telefonnummer dient der Impfterminvereinbarung.

Helmut Wacker will weiter dran bleiben, einen Weg finden, um jenen oft über Jahrzehnte treuen Vereinsmitgliedern zu helfen, die so viel für den TSV geleistet haben. Sogar nachts hat er sich an den Computer gesetzt, um den Zeitpunkt nicht zu verpassen, ab dem Online-Buchungen für das KIZ in Meßstetten möglich waren. Das sei schließlich am Dienstag ab 9 Uhr der Fall gewesen, berichtet Wacker, "doch bis man die nötigen Daten eingegeben hat, war der ausgewählte Termin schon weg." Immerhin: Für ein Ehepaar hat Wacker bereits reüssiert und will es weiter versuchen. Außerdem hofft er auf Nachahmer-Effekte, etwa in anderen Vereinen, im Sportkreis Zollernalb und im Turngau Zollern-Schalksburg, mit denen den TSV kurze Drähte verbinden.