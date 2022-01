1 Negativ fällt dieser Coronatest aus. Foto: jarun011-stock.adobe.com

Zollernalbkreis - Die Zahl der Ansteckungen mit der Corona-Virusvariante Omikron klettert auch im Zollernalbkreis nach oben. Das Gesundheitsamt hat für Mittwoch 233 neue Corona-Infektionen gemeldet – die Gesamtzahl der Omikron-Fälle lag an diesem Tag bei 554 (Dienstag: 368). Der Inzidenzwert ist in einem Tag von 392,9 auf 447,2 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gestiegen.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Mittwoch 26 Corona-Patienten aufgenommen, das sind vier weniger als am Dienstag. Weiterhin elf Betroffene sind auf der Intensivstation, vier müssen invasiv beatmet werden.

185 Menschen im Landkreis haben bisher wegen Corona ihr Leben verloren. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden im Landkreis 20 553 Corona-Infektionen registriert. Als genesen gelten 18 876 Menschen. Als infiziert führt das Gesundheitsamt derzeit 1492 Personen. Betroffene gibt es in fast allen Kommunen des Landkreises – die meisten leben nach Angaben der Behörde in Balingen (337), Albstadt (293), und Hechingen (165), gefolgt von Burladingen (102), Haigerloch (83), Rosenfeld (81), Meßstetten (66), Bisingen (61), Winterlingen (52), Rangendingen (44), Schömberg (40), Geislingen (24), Obernheim (20), Nusplingen (18), Zimmern unter der Burg (17), Hausen am Tann (15), Grosselfingen (15), Dormettingen (15) und Bitz (13).