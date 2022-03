1 127 Coronapatienten liegen im Klinikum in Villingen-Schwenningen – zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Foto: Spata

Zwei weitere Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht werden, sind im Landkreis zu beklagen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Demnach gibt es jetzt bislang 67 098 Ansteckungen im Landkreis (+241 im Vergleich zum Vortag), 63 248 Genesungen (+754) und 339 Todesfälle (+2). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 3511 Personen (-515). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 127 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts jedoch ist das Klinikum wieder stark ausgelastet – von 48 Intensivbetten sind derzeit 46 belegt, zwölf Coronapatienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden, zwei davon werden invasiv beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 2000,7 an (Stand: Montag, 16 Uhr) – am Freitag davor lag der Wert bei 2254,4.