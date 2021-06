1 Die Zahlen bleiben gering. (Symbolfoto) Foto: RioPatuca Images – stock.adobe.com

Ihre Anzahl wird immer geringer: Momentan leben 78 Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis mit einer aktiven Infektion durch das Coronavirus.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg aktuell mit 15,1 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr).

Das Gesundheitsamt meldete zu Wochenbeginn die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus. Demnach gibt es bis dato 9968 Infektionen seit Pandemiebeginn (+0 im Vergleich zum Vortag), 9684 Genesene (+3), 206 Todesfälle (+0) und 78 Personen mit einer aktiven Covid-19-Infektionen (-3). In 51 Fällen davon wurde eine Mutation nachgewiesen.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 22 am Coronavirus erkrankte Personen. Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.