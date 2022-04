1 Auf Distanz gehen und eine FFP2-Maske tragen, das empfehlen viele auch nach Aufhebung der Auflagen während der Pandemie. Foto: Stratenschulte

Wenngleich die Zahl der Infektionen insgesamt auch verhaltener steigt – einen Sprung nach oben machte die Anzahl der Todesopfer, die das Virus gefordert haben soll.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

3281 haben gerade Corona

Am Dienstag, 5. April wurden 69 196 bestätigte Coronavirus-Fälle seit Pandemiebeginn für die Region gemeldet (+451 zum Vortag), 65 568 Genesene (+459) und 347 Todesfälle (+5). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 3281 Personen (-13). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 81 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den 46 Intensivbetten im Landkreis 39 belegt, sieben durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 944,2 an (Stand: Montag, 16 Uhr) – und damit seit langem wieder unter der 100er-Marke, am Freitag zuvor lag dieser Wert bei 1175,8.