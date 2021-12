1 Die Kliniken sind stark beansprucht. Auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum sind freie Intensivbetten Mangelware. Foto: Spata

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Schwarzwald-Baar steigt weiter. Seit Freitag gab es 345 neue Fälle, die in die Statistik einfließen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Montag wurden 23 039 bestätigte Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn in der Region gemeldet (+345 im Vergleich zum Freitag), in 20 234 Fällen sind die Infizierten bereits wieder genesen (+ 286), weiterhin gibt es 274 Todesfälle (+0), somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2531 Personen (+59).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 113 am Coronavirus erkrankte Personen.

Ein Intensivbett ist frei

Laut Divi-Intensivregister sind von den aktuell 50 Intensivbetten, die im Landkreis Schwarzwald-Baar zur Verfügung stehen, 49 belegt, 22 davon durch Coronapatienten, von welchen wiederum fünf invasiv beatmet werden müssen (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Montag, 10.15 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis in seinem aktuellen Tagesbericht mit 528,0 an.

Wohin während der Feiertage?

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Wer keine Symptome einer Corona-Infizierung hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis oder wer über die „Corona-Warn-App“ des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ erhalten hat oder wer in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder in einem vergleichbar vulnerablen Bereich wie beispielsweise in einem Krankenhaus, Dialysezentrum oder in einer Obdachlosenunterkunft behandelt oder untergebracht wird, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis unter Telefon: 07721/9 13 79 45 wenden. Die Terminvereinbarung ist regulär wie folgt möglich: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr. Über die Feiertage ist die PCR-Abstrichstelle wie folgt erreichbar: Samstag, 25. Dezember von 9.30 bis 12 Uhr, am Montag, 27., Dienstag, 28., Mittwoch 29. und Donnerstag, 30. Dezember von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr, am Freitag, 31. Dezember von 9.30 bis 12 Uhr. Die PCR-Abstrichstelle hat am Freitag, 24. und am Sonntag, 26. Dezember sowie am Samstag 1., Sonntag, 2. und Donnerstag, 6. Januar geschlossen.

Hotline macht auch Ferien

Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt regulär erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Aufgrund der Feiertage ist die Hotline des Gesundheitsamtes an folgenden Tagen nicht besetzt: Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, Silvester, Freitag, 31. Dezember, sowie am Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Januar.