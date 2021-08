1 Das Gesundheitsamt informiert über die Corona-Zahlen. Foto: Pixabay

Das Gesundheitsamt informiert über 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Behörde meldete am Freitag 9853 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 8 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 10 143 (+ 14), die Genesenen sowie 214 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 76 Personen (+ 6) infiziert. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Blumberg (3), Bräunlingen (1), St. Georgen (1), Triberg (1) sowie Villingen-Schwenningen (8). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich drei am Coronavirus erkrankte Personen. Aktuell muss laut DIVI-Intensivregister kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden (Stand Freitag, 15 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 28,2 (Stand Donnerstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 23,5 und am Donnerstag vor einer Woche bei 13,6.