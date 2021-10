1 Wer mit Corona-Infektion traf wann wen? Das Landratsamt Freudenstadt hat die aufwendige Kontaktnachverfolgung praktisch eingestellt. Foto: Picsooz_Stock.Adobe.com

Kreis Freudenstadt - Dies erklärte Landrat Klaus Michael Rückert in der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses des Kreistags am Montag. Kreisrat Wolf Hoffmann (Grüne) hatte hier unter Punkt Verschiedenes nachgehakt. "Wir machen keine Nachverfolgung mehr", antwortete der Landrat.

Bund und Land hätten es versäumt, zur aktuellen Rechtslage eine neue Regelung zu schaffen. Im Landratsamt ist man offenbar nicht sonderlich gram darüber. Rückert stufte die Lage im Kreis Freudenstadt als "entspannt" ein. Trotz zuletzt steigender Infektionszahlen auch im Nordschwarwald seien zumindest für den Kreis Freudenstadt die düsteren Prognosen "der Experten" vom Sommer bislang nicht eingetreten. Seit 1. Juni habe es keinen Tag gegeben, an dem mehr als fünf Patienten mit Covid-19 gleichzeitig im Krankenhaus Freudenstadt behandelt worden seien. Und es habe seither keinen einzigen Tag gegeben, an denen mehr als vier Corona-Infizierte auf einmal auf der Intensivstation versorgt worden seien. "Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", so der Landrat. Die momentane Lage bezeichnete er als "handhabbar".

"Lage handhabbar"

Entsprechend sei bei Infektionen im familiären Umfeld derzeit auch keine Kontaktnachverfolgung durch das örtliche Gesundheitsamt notwendig, wofür in der Hochzeit der Corona-Krise massiv Personal eingesetzt worden war. Zweitweise hatte die Bundeswehr Soldaten für diese Aufgabe auf für den Landkreis Freudenstadt abgestellt. Grund für die neue Marschroute sei auch die Impfquote. Infizierte Personen müssten zwar nach wie vor in häusliche Quarantäne. Wenn es innerhalb der Familie geimpfte Mitglieder gebe, sei das jedoch "kein Problem". Anders verhalte es sich, wenn Infizierte in Einrichtungen mit "vulnerablen Gruppen" arbeiten. Dann werde geprüft, ob die Behörden weitere Schritte einleiten müssten.