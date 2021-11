1 Wegen Corona geschlossen: die Tagespflege, die im linken Gebäudeteil der Sozialstation St. Franziskus in der Burladinger Josengasse untergebracht ist. Foto: Rapthel-Kieser

Einige Corona-Fälle haben die einzige Burladinger Senioren-Tagespflege, die der Sozialstation St. Franziskus in der Josengasse, vorerst lahm gelegt. Die Krankheitsverläufe seien allerdings mild.















Burladingen/Balingen. Damit lässt sich zumindest ein Teil der Hotspot-Zahlen in der viertgrößten Stadt des Zollern­albkreises erklären. Denn in den vergangenen Wochen herrschte Rätselraten, warum ausgerechnet die Fehlastadt bei den täglichen Bekanntgaben des Gesundheitsamts solche Spitzenwerte erreichte.

Betroffen sind außer den 36 Senioren, die im Wechsel die zwölf Tagespflege-Plätze besuchen, auch zahlreiche Mitarbeiterinnen. Geimpfte wie ungeimpfte Kräfte sind deshalb in Quarantäne. Zur Vorsicht habe sie sich nach zahlreichen Telefonaten mit dem Landratsamt, den Senioren und ihren Angehörigen für die Schließung entschieden, so Zimmermann. Seit dem 20. Oktober ist die Tagespflege dicht.

Darauf gekommen ist man beim täglichen Temperaturmessen und dem Schnelltest in der Josengasse. Diese regelmäßige Überprüfung, so Zimmermann, nehme man in der Sozialstation St. Franziskus sehr ernst. Täglich müssten alle Mitarbeiter "zum Test antraben", wie sie sagt, dann gelte auch das Vier-Augen-Prinzip. Wer beim Schnelltest positiv getestet wird, muss zum PCR. Und wenn auch der eine Infektion bestätigt, geht es in Quarantäne. Danach werden alle Kontaktpersonen informiert. Im Falle der Tagespflege eine Heidenarbeit.

Was die Pflegedienstleiterin jedoch nicht auf dem Schirm hatte und was das Erstellen der Dienstpläne jetzt fast unmöglich macht: Auch die geimpften Mitarbeiterinnen müssen zu Hause bleiben. Soweit ihr bekannt sei, sagt Zimmermann, sei aber keiner der positiv Getesteten schwer erkrankt, alle Krankheitsverläufe seien mild. Allerdings, räumt sie ein, sei ein kleiner Teil der Mitarbeiterinnen eben nicht geimpft. Jene, die eine Grunderkrankung oder Allergien haben, von denen sie fürchten, dass eine Impfung sie befeuert. Eine der Mitarbeiterinnen habe ihr gesagt, es sei für sie "die Wahl zwischen Pest und Cholera". Trotzdem würden immer wieder vom Betriebsarzt Aufklärungsgespräche geführt, um den Pflegkräften die Angst zu nehmen und das Risiko besser abwägen zu können.

Wichtig ist Zimmermann, dass die Tagespflege-Senioren jetzt nicht völlig auf sich gestellt sind. Ihnen wird Pflege "in der Häuslichkeit" angeboten, wie die Pflegedienstleiterin es formuliert. Mit dem Landratsamt will sie jetzt versuchen, die Mitarbeiterinnen, die gegen Covid geimpft sind aber wegen des Kontakts zu positiv Getesteten in Quarantäne sein müssen, zu einem weiteren PCR-Test zu schicken. Das könnte die personelle Lage entspannen.

Auch wenn der Rettungsschirm die riesigen finanziellen Verluste auffängt, die die Schließung und die Quarantäne nach sich zieht, die Pflegedienstleiterin will nach vorne schauen und hofft, dass vielleicht ab Mitte November wieder Normalbetrieb herrschen kann. Schließlich wird in den Burladinger Pflegheimen bei den Senioren schon mit der sogenannten Booster-Impfung begonnen. Diese führen die Hausärzte durch.

Für ihre Mitarbeiterinnen hatte Susanne Zimmermann im Frühjahr seinerzeit sogar bei den Blockimpfterminen im Meßstetter KIZ für alle Pflegekräfte am gleichen Tag für einen Covid-Impftermin gesorgt.

Das Impfzentrum ist allerdings inzwischen geschlossen. Und bis Mitarbeiter aus der Pflege eine dritte Booster-Impfung bei ihrem Hausarzt bekommen können, wird es deshalb wieder mindestens Januar, sei ihr mitgeteilt worden. Das findet Susanne Zimmermann ziemlich bedauerlich. Die Senioren und ihre Angehörigen wohl auch.