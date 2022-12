Corona-Folgen in Rottweil

1 Teilnehmern der Fitness-AG des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Rottweil Foto: Amir Jano/DHG

Die Fitness-AG am Rottweiler Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) steht vor dem Aus, denn das Studio Aktiv Fit musste schließen. Doch die Schule hat Hoffnung.















Link kopiert

Rottweil - Die Fitness-AG des DHGs ist seit 2009 eine feste Instanz gewesen. Jedes Jahr hatten sportbegeisterte Schüler die Möglichkeit, in der Mittagspause ganz individuell etwas für ihre Fitness und Gesundheit zu tun – anfangs im "Easy Sports", dann im "Aktiv Fit".

Von Anfang an, erinnert DHG-Lehrer Jürgen Steidle, seien die Schüler dabei von den verantwortlichen Betreibern und Besitzern unterstützt worden und hätten die Geräte kostenlos nutzen dürfen. In den Anfängen nannte sich das Studio noch "Easy Sports", seit fünf Jahren hatte Alexander Kim die Jugendlichen in seinem "Aktiv Fit" jede Woche willkommen geheißen. Nach den schweren Corona-Jahren und neuen, unerfüllbaren Mietbedingungen war Kim ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich.

Eine wichtige Bereicherung

Aktuell hatten sich 22 Schüler des DHG im "Aktiv Fit" in Form gehalten. Einen großen Dank richtet die Schulgemeinschaft deshalb an Alexander Kim und dessen Team für die Großzügigkeit und Freundlichkeit. Die Fitness-AG sei jahrelang eine wichtige Bereicherung des Schulalltages vieler Schüler gewesen, weshalb die Enttäuschung über das plötzliche Ende riesengroß sei.

Große Enttäuschung

Einfach akzeptieren, dass das Angebot der Fitness-AG am DHG nun endgültig vor dem Aus steht, will das Gymnasium aber nicht. Vielmehr gibt es die Hoffnung, dass sich ein Kontakt zu einem anderen Studio ergeben könnte, mit dem sich eine Kooperation entwickeln ließe.

Folgen für die Fitness

Die Meldung über die Folgen der Corona-Lockdowns für die körperliche Fitness von Kindern ist noch gar nicht so alt. In der Schule oder im Verein war Sport lange nicht möglich oder zumindest eingeschränkt. Auch Fitness-Studios leiden nach wie vor unter den Folgen, denn wegen der Zwangspausen sprangen Mitglieder ab, die Einnahmen brachen weg.