Fitness-Studio in Rottweil muss schließen

1 Alexander Kim und seine Partnerin Gina Crivellin wollen ihr Fitness-Studio künftig anderswo weiterführen. Foto: Günther

Urplötzlich macht das Fitness-Studio "Aktiv-fit" in Rottweil dicht. Nach einer Insolvenz sprengt die Forderung nach einer Mietkaution den Geschäftsplan.















Rottweil - Alexander Kim hatte noch einmal alle Kunden und Freunde eingeladen. Der Parkplatz war voll, um die hundert Menschen füllten die Räume. "Ich war traurig", berichtet Alexander Kim, "aber die Liebe, die uns entgegengebracht wurde, hat mich überwältigt." Der 34-jährige Inhaber des Fitness-Studios "Aktiv-fit" in der Königsberger Straße in Rottweil berichtet bewegt von dem Abend Anfang November, an dem er zum letzten Mal den Schlüssel zu den Trainingsräumen umdrehen sollte.