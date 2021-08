2 Schokoladenmacher und Edeka-Kaufmann Wolfgang Hellstern (links) freut sich als geborener Rexinger, dass seine Produkte auch im Marktkauf in Horb erhältlich sind. Rechts: Christian Füchtner, Vertriebsleiter. Foto: Confiserie Bosch

Er ist Schokoladenfabrikant der seit 1911 existierenden Confiserie Bosch in Uhingen (bei Göppingen) – doch ursprünglich stammt der aus Rexingen: Wolfgang Hellstern.

Marktkauf hat Wolfgang Hellsterns Produkte

Horb - Jetzt kehrt er gleichsam zurück nach Horb, denn seine Produkte gibt es im neuen Marktkauf. Der Schokoladenfabrikant und Edeka-Händler sagt: "Wir sind in vielen Märkten präsent, jedoch Horb ist für mich nicht wie jeder Standort, sondern etwas ganz Besonderes. Ich war emotional sehr berührt, als wir den Marktkauf in Horb a. N.ckar eingerichtet haben." Marktkauf ist ein Unternehmen der Edeka-Südwest in Offenburg.

Der Unternehmer Wolfgang Hellstern ist in Rexingen in einem Dorfladen aufgewachsen mit seiner Zwillingsschwester Margot und seinem Bruder Stefan. Den Laden betrieben seine Eltern bis 1991 im Oberdorf in Rexingen. "Dort habe ich die Grundlagen für geschäftliches Denken gelernt", berichtet der Kaufmann. Hellstern selbst ist auch ein Edeka-Mann. Er und sein Sohn betreiben am Bodensee zwei Edeka-Märkte. Vor 13 Jahren haben sie das 1911 gegründete Traditionsunternehmen Confiserie Bosch erworben und in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut.

Hellstern schildert: "Wir sind Nischenanbieter und produzieren echte schwäbische Wibele (das kleinste Bisquit der Welt), schokolierte Früchte, Gelee-Früchte der Spitzenqualität, Confiserie-Spezialitäten, Krokant-Eier und Zuckerhäschen."

In dem Teilbereich echt schwäbischer Wibele ist die Confiserie Bosch nach eigenen Angaben sogar Marktführer. Das Unternehmen hat vor vier Jahren ein mehrfach ausgezeichnetes neues Produktionsgebäude gebaut. Dort gibt es auch eine "Genusswelt", wo neben einem Schokoladen- und Süßwarenparadies die längste Pralinentheke Baden-Württembergs steht, so das Unternehmen.