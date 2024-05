Zahlreiche Gläubige nehmen an Öschprozession teil

Christi Himmelfahrt in Rottweil

1 Die Öschprozession der Münstergemeinde Heilig-Kreuz macht im Kameralamtsgarten Station. Foto: Berthold Hildebrand

Christi Himmelfahrt begann für die Münstergemeinde mit einem feierlichen Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom Münsterchor.









Danach ging es mit den Zünften und zahlreichen Gläubigen zur Öschprozession in den Bockshof, in den Kameralamtsgarten und weiter in den Stadtgraben, wo überall Station gemacht wurde.