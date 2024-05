Das Videospiel „Fortnite“ gibt es seit sieben Jahren, seitdem erscheint rund alle drei Monate eine neue Season – und regelmäßig gibt es auch Updates. Viele Spieler wissen, was das heißt.

Die Server von Epic Games, dem amerikanische Softwareunternehmen und Schöpfer des beliebten virtuellen Universums, werden heruntergefahren – so auch wieder an diesem Freitag, 24. Mai. Aber wann gehen sie wieder online?

Chapter 5 Season 3

Fans von Fortnite dürfen sich auf eine neue Season des Koop-Survival-Shooters freuen. Chapter 5 Season 3 des beliebten Videospiels wird veröffentlicht. Der Titel: „Wrecked“. Deswegen werden – wie üblich – die Server vom Battle Royale inklusive Fortnite Festival, Rocket Racing und dem LEGO-Part für mehrere Stunden heruntergefahren.

Schon vor dem Patch wird wieder das Matchmaking, also die Spielersuche, deaktiviert. Seit 8 Uhr an diesem Freitag sind die Server nicht erreichbar. Stand 9. 30 Uhr steht das Update derzeit aber noch nicht zum Download bereit.

Wann die Server wieder online gehen sollen

Epic Games hat nicht bekannt gegeben, wann sie wieder online sein werden. Branchenportale wie etwa „GamePro“ schreiben allerdings, dass es sich beim aktuellen Update 30.00 um ein größerer Patch als sonst handle, weswegen es auch sein könne, dass es etwas länger dauere, bis die Server wieder online sind.

Dem Magazin „InGame“ zufolge sollen die Server laut Entwickler Epic Games gegen 14.00 Uhr wieder online gehen. Das könnte realistisch sein, da das Spiel bei den letzten Updates in der Regel gegen Mittag wieder spielbar war. Allerdings: Es kam vereinzelt auch schon vor, dass Downtime sehr lange sein – im schlimmsten Fall sogar bis Freitagabend.

Was Fans in Chapter 5 Season 3 erwarten können

Als neue Funktionen soll es in der neuen Season etwa es ein überarbeitetes Fahrzeug-System mit Waffen, neue Items wie ein Raketen-Handschuh geben. Das deutschsprachige Online-Magazin „MeinMMO“ etwa schreibt, dass Fans folgendes erwarten können:

Kollaboration mit Fallout

Neue Season lautet „Wrecked“

Bringt das Ödland sowie Wüsten auf die Map

Gesetzlose machen sich mit vielen Autos breit

Neue Waffen wie Laser-Gewehre, eine Feuer-Armbrust und Harpunen-Kanone

Neuer Battle Pass

Map-Änderungen

Um was es bei „Fortnite“ geht

In Fortnite gibt es verschiedene Spielmodi. So kann alleine oder im Team gespielt werden. Jede Runde beginnt mit 100 Spielern, die auf einer Insel landen. Ziel des Spiels ist es, als Letzter am Leben zu bleiben. Um zu überleben, müssen Rohstoffe und Ausrüstung gesammelt werden. Damit sich die Spieler nicht verstecken können, gibt es eine schadensfreie Zone, die sich nach und nach verkleinert.