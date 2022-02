4 Der defekte Schulbus, ein Gelenkfahrzeug älteren Baujahrs. Foto: Braun

Oberndorf - Pünktlich zum Schulende gab ein großer Schulbus am Donnerstag gegen 12.30 Uhr seinen Geist auf. Der Bus war gerade unterwegs zur Haltestelle in der Hauptstraße, schaffte es aber nur noch bis kurz nach dem Alten Rathaus. Dort blieb es mitten auf der ohnehin engen Fahrbahn stehen und kam nicht weiter. Der Fahrer mühte sich, das Fahrzeug wieder bewegt zu bekommen, doch nichts ging mehr.Zu dieser Zeit reiht sich naturgemäß Schulbus an Schulbus in der Oberstadt, um die vielen Hundert Schüler des nahen Schulzentrums einzusammeln. Die weiteren Busse rollten auch an, blieben dann aber stecken, am Pannen-Bus gab es kein Vorbeikommen. Vor dem Alten Rathaus und die ganze Kirchtorstraße hinunter bis zur Wettestraße an St. Michael reihten sich gut sechs Busse.

Autos können Nebenstraßen nutzen, die Busse nicht

Dazwischen viele Autos, die ebenfalls festsaßen. Sie wenigstens konnten die schmalen Seitenstraßen der Oberstadt nutzen und davonbrausen. Weitere Busse rollten bis 13 Uhr heran, einige drehten vor der Kirche halsbrecherisch um. In der ganzen Oberstadt irrten Schüler aller Klassenstufen herum und suchten verzweifelt ihre Busse. Diese hatten sich an anderen Stellen positioniert, aber wohl längst nicht alle Schulkinder kamen mit dem richtigen Bus nach Hause.

Polizei regelt den Verkehr

Die Polizei rückte an und regelt derzeit den Verkehr. Einige uneinsichtige Autofahrer versuchten, trotz des Staus der Busse in der Kirchtorstraße noch in die Oberstadt einzufahren, kamen aber natürlich nicht weiter.

Die Reparatur des Busses oder gar das Abschleppen könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem liegengebliebenen Fahrzeug handelte es sich um ein sichtbar älteres Modell, das schon kräftig Rost angesetzt hat.