Da sich der "Car-Freitag" in den vergangenen Jahren zum "Saisonstart" der Poser- und Tuning-Szene entwickelt hat, werde die Polizei auch dieses Jahr wieder ein besonderes Augenmerk auf diesen Tag legen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Verkehrsdienste Zimmern und Mühlhausen-Ehingen werden - mit Unterstützung der in Sachen "Tuning" besonders geschulten Kolleginnen und Kollegen der Reviere - an und ab diesem Tag unter anderem in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen bis in den Spätsommer hinein wieder vermehrt mobile Kontrollen durchführen und an szenetypischen Treffpunkten präsent sein, um die Verkehrssicherheit veränderter Autos zu überprüfen und damit zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beizutragen.

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) oder Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) würden konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht, heißt es weiter. Damit solle nicht der Spaß am Tuning verdorben werden, allerdings sollte den Beteiligten klar gemacht werden, dass verbotene Veränderungen lebensgefährlich sein können.

Die Polizei gibt vorab bekannt:

Sind Fahrzeuge auf unzulässige Weise getunt, ergeben sich häufig erhebliche Risiken im Straßenverkehr und es drohen rechtliche und auch finanzielle Folgen.

Nicht jedes Tuning- oder Zubehörprodukt kann bedenkenlos gekauft und für eine Fahrzeug-Umrüstung eingesetzt werden. Neben vielen verantwortungsbewusst handelnden Unternehmen sind auf dem Tuning-Markt leider auch Anbieter von minderwertigen oder sogar illegalen Produkten zu finden, die mit unseriösen und scheinbar preiswerten Angeboten locken.

Deshalb: nur Produkte mit gesetzeskonformen Zulassungspapieren kaufen und Finger weg von Teilen, für die ein Verkäufer keine ABE oder kein Teilegutachten anbieten kann. Ansonsten kann das billige Teil ein teurer Spaß werden, denn von illegalen Teilen können nicht einschätzbare Risiken und Gefahren ausgehen.

Unter tune-it-safe.de gibt es laut Polizei weitere Informationen zu den Themen Motoren, Reifen, Fahrwerke und Licht sowie über allgemeine Bestimmungen und Gutachten. Für die kompetente Beantwortung individueller Fragen zum Thema sicheres Tuning steht der virtuelle Experte, MR. SAFE T., rund um die Uhr bereit.

Zahlreiche Tipps und Hinweise zum sicheren Tuning findet man auch in der "Tuning-Ratgeber-App" unter tune-it-safe.de/tuning-ratgeber-app.