Calw Zwei Ausbrechern wird Prozess gemacht

Die Männer versteckten sich unter einer Brücke vor dem Hubschrauber

Der Tschetschene, der kaum Deutsch spricht, entriss auf ein Zeichen hin einer Pflegerin ihr Telefon und den Schlüsselchip, was zwei Komplizen bei dem Pflegekollegen nicht sofort gelang. Der andere Angeklagte war dann die Vorhut beim Öffnen der Schleusen und Türen, nachdem die Bewacher eingesperrt und zwei Chips sowie die alarmfähigen Handys im Besitz der Ausbrecher waren.

Das Quartett entwich damals durch den Haupteingang, schlug sich gemeinsam durch den dunklen Wald von der Hochfläche hinunter ins Nagoldtal und konnte sich bis zum Morgengrauen unter einer Brücke vor dem Suchhubschrauber mit Wärmebildkamera und vor den eingesetzten Spürhunden verstecken. Das jetzt angeklagte Duo konnten Polizeibeamte dann aber am Bahnhof Hirsau stellen und festnehmen, kurz bevor der erste Frühzug in Richtung Pforzheim einfuhr. Die beiden anderen Ausbrecher spürten die Suchtrupps wenige Stunden später an der Bahnstrecke vor Bad Liebenzell (Kreis Calw) auf.

Am ersten Prozesstag schilderten die beiden Angeklagten den Ausbruch aus ihrer Sicht, der eine sehr ausführlich und detailliert, der andere, der Tschetschene, gedolmetscht in eher knappen Umrissen. Beide wollen erst am Fluchttag in die Ausbruchspläne der anderen Häftlinge einbezogen worden sein: Man habe auf eine "Überzahlsituation" gegenüber den unbewaffneten Bewachern gewartet. Beide betonten, wirkliche Gewalt weder geplant noch angewendet zu haben.

Beide Ausbrecher nannten die Flucht eine "Dummheit". Denn ihr Haftende wäre – im Gegensatz zu den Komplizen, von denen für einen sogar unbefristet Sicherungsverwahrung verhängt war – durchaus für eine nähere Zukunft absehbar gewesen.