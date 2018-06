Calw Weniger für Rasen, mehr für MvLG

In drei Bauabschnitten soll die Schule auf den heutigen Stand gebracht werden. Es stehen Fassaden- und Fenstersanierung, die komplette Sanierung der haustechnischen Anlagen, die Sanierung der schadhaften Fluchttreppen, die Sanierung der sanitären Einrichtungen, der Fachräume für Naturwissenschaften, Technik, Kunst und Musik bezüglich der Oberflächen, Brandschutz und fest eingebauter Ausstattung an. Darüber hinaus müssen das Dach der Pausenhalle sowie deren Holzkonstruktion saniert und die unebenen Pausenhofflächen begradigt werden.

Da die Arbeiten sehr umfangreich sind, werden einige Schüler während der Sanierung vermutlich zeitweise in Containern untergebracht werden müssen. Im Jahr 2018, in dem die Arbeiten beginnen müssen, um in den Genuss der Förderung zu kommen, stehe das aber noch nicht zur Debatte, so Eggert. Beginnen werde man voraussichtlich mit vorbereitenden Maßnahmen wie dem Neubau der äußeren Fluchttreppen.

Weiterer Zuschuss

Doch nicht nur in Sachen Schule gibt es gute Nachrichten für die Stadt: Auch für den Umbau des Hartplatzes beim Maria von Linden-Gymnasium (MvLG) fließen Gelder. Dort soll künftig auf Kunstrasen trainiert werden können. Für dieses Projekt hatte die Stadt ebenfalls Zuschüsse beim Regierungspräsidium beantragt. In diesem Fall gab es jedoch weniger als erhofft: Statt der beantragten 96 000 Euro gibt es "nur" 84 000 Euro aus dem Förderprogramm kommunaler Sportstättenbau.

Finanziert wird der Umbau vom VfL Stammheim 1920 zusammen mit der Stadt Calw. Der Verein beteiligt sich mit 200 000 Euro an den Gesamtkosten in Höhe von 520 000 Euro, die Förderung von 84 000 Euro kommt dabei der Stadt zugute. Der Platz verbleibt im Besitz der Stadt. Für die Beteiligung an der Investition soll der VfL jedoch das Nutzungs-Vorrecht erhalten. MvLG-Schüler sowie der Verein NK Zrinski Calw dürfen aber ebenfalls weiter dort trainieren.

Auch bei diesem Projekt könnten übrigens Mittel aus dem Ausgleichsstock fließen; diese Summe könne aber noch nicht abgeschätzt werden.