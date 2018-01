Calw Volkshochschule hat sportliche Ziele

Da kommt es gerade recht, dass sich vor Kurzem eine Laufgruppe der Volkshochschule gegründet hat, der sowohl Mitarbeiter als auch Gäste beitreten können. Offiziell los geht es mit diesem Angebot am 27. Januar; Ziel der Gruppe ist die Teilnahme am "Mudiator", einem Hindernisrennen, das am 30. Juni erstmals in Horb veranstaltet wird.

Am 4. März wird es einen Aktionstag zum Semesterschwerpunkt bei der Volkshochschule geben – und die Einrichtung wird zur "VHS-Sport-Arena". Neben Vorträgen wird es dabei auch möglich sein, selbst in vielen verschiedenen Bereichen sportlich aktiv zu werden.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch von Wolfgang Dietrich, Präsident des VfB Stuttgart, der darüber sprechen wird, wie der Fußballverein seinen Weg zurück an die Spitze schaffen will.

Doch nicht nur rund um Bewegung und Sport dreht sich das Programm der Volkshochschule. Im Bereich Gesellschaft wird Muhterem Aras, Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg zu Gast sein. Am 17. April beschäftigt sie sich zusammen mit den Teilnehmern mit der Situation der Demokratie. Weitere Themen in diesem Block sind unter anderem Flüchtlinge und Islam, wobei auch kritische Töne zum tragen kommen sollen. Hamed Abdel-Samad, der bekannte deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler, Publizist und Islamkritiker, wird beispielsweise die "integrationsverhindernden Elemente der islamischen Kultur" anprangern.

Weitere Angebote drehen sich um den 200. Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr, die ethischen Probleme selbstfahrender Autos oder die Rückkehr des Wolfs nach Baden-Württemberg.

Im Bereich Kunst und Kultur ist geplant, die im vergangenen Jahr gestartete Reihe, das nackte Theater, fortzuführen. Unter anderem wird der Schauspieler Markus Schneider quer aus allen Genres Texte vorlesen – auch solche, die die Zuhörer ihm spontan vorlegen. "Man kann alles mitbringen, sogar die Heizkostenabrechnung", verrät Marieke Henriques, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Volkshochschule.

Der Bereich " junge VHS" sei in diesem Semester ausgebaut worden, erklärt Plüer. Hier wird es unter anderem einen Besuch des Sophie Parks in Bad Liebenzell, verschiedene Zeichenkurse, auch verstärkt in den Außenstellen der Einrichtung, sowie eine interaktive Comic-Nacht geben.

In Sachen " Gesundheit" sind rund 300 Kurse geplant. Neu sind insgesamt drei Kochkurse für Veganer; besonders hervorzuheben ist ein Vortrag zum Thema gesunde Kinderernährung unter dem Motto "Gummizoo macht Kinder froh, krank und dick dann sowieso".

Deutschkurse sind nach wie vor sehr gefragt

Sprachen sind in diesem Semester zwar keine neuen im Angebot, mittlerweile können aber zehn verschiedene erlernt werden – von Englisch über Russisch bis Türkisch. Besonders gefragt seien jedoch Deutschkurse, die von Flüchtlingen und anderen Migranten besucht werden, hier platze die Volkshochschule "aus allen Nähten", so Plüer.

Unter " Arbeit, Beruf, Computer", ist dieses Mal ein Crash-Kurs für Servicepersonal in der Gastronomie zu finden. Dies sei dem steigenden Bedarf und sinkenden Angebot von Arbeitskräften geschuldet, erklärt der Leiter der Volkshochschule.

Die Grundbildung schließlich bietet Hilfe für Analphabeten. 90 Prozent aller Kurse in diesem Bereich werden laut Plüer von Volkshochschulen gestemmt. Für Menschen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, gibt es Alphabetisierungsintegrationskurse, bei denen neben Lesen und Schreiben auch die Sprache erlernt werden kann.