Calw Sturm Sabine hält Einsatzkräfte auf Trab

Kurz bevor der Sturm loswütete, wurden die Feuerwehrkameraden alarmiert und zur Bereitschaft in die Feuerwehrmagazine gerufen. Um 21 Uhr wurde dann das Führungshaus mit Führungsstab gebildet, erstmals auch gemeinsam mit Kräften des Technischen Hilfswerks (THW). So bestand das Führungshaus aus den Abteilungskommandanten und den Stellvertretern der Abteilung Calw. Hinzugerufen waren auch ein Fachberater Forst und ein Fachberater des THW sowie jeweils ein Mitglied der Feuerwehren Bad Teinach-Zavelstein und Oberreichenbach, die über wichtig Ortskenntnisse zur Bewältigung der Einsätze außerhalb des Stadtgebietes verfügten. Aufgrund der Lageentwicklung wurden alle Feuerwehrhäuser in Calw sowie in Würzbach und Bad Teinach-Zavelstein besetzt. Bereits um 23 Uhr war der Führungsstab vollständig und auch das THW mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften am Feuerwehrhaus in Calw. Wie stark der Sturm werden wird, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand genau vorhersehen, aber viele der älteren Kameraden erinnerten sich noch an die gefährlichen Situationen, als am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 der Sturm Lothar die Region ins Chaos stürzte.

Sicherheit hohe Bedeutung beigemessen