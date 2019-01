Calw Spieler fordern das Glück heraus

Es gilt dabei, eifrig Punkte zu sammeln. Eine eins auf dem Würfel bringt 100 Punkte, sechs Augen bringen 60 Punkte. Alle anderen Augen auf den Würfeln werden einfach dazu gezählt. Immer wieder legt ein Mitspieler drei Euro in die Kasse und beginnt seine drei Versuche mit großen Hoffnungen. Doch es zeigt sich schnell, dass das Glück nicht gleichmäßig verteilt ist. Während einige schon mehrere Brezeln erspielt haben, sind andere bisher leer ausgegangen. Für die Glücklichsten steht jetzt bereits fest, was sie und ihre Familie am Neujahrsmorgen frühstücken werden. Überzählige Brezeln werden eingefroren oder einfach an Freunde verschenkt.

Organisator Beck ist am Ende zufrieden: Eine große Zahl von Vereinsmitgliedern und Gästen war gekommen, um in fröhlicher Gemeinschaft den letzten Nachmittag des Jahres zu erleben. Außerdem stärkt das Gemeinschaftserlebnis den Zusammenhalt im Verein.

Die Neujahrsbrezel auf dem Frühstückstisch des 1. Januar gehört für viele einfach dazu. Für manche sind die Brezeln auch begehrte Glücksbringer beim Start ins neue Jahr.

Das Bobbern lässt sich nach Aussage von Volkskundeforschern im Südwesten über Jahrhunderte bis hin ins Mittelalter zurückverfolgen. In seiner ursprünglichen Bedeutung soll das besondere Gebäck im neuen Jahr vor Krankheit, Unglück und Hunger schützen. Während das Bobbern zeitweise in Vergessenheit geriet, wurde es in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem bei Vereinen, wieder zum Leben erweckt.