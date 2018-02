Calw Schuhhaus Diem schließt nach 114 Jahren

Ihr Schuhhaus nimmt das Ehepaar mit – ihre Kinder haben derweil andere Berufszweige eingeschlagen.

Ihr Vater hingegen blieb der Branche treu und ist seit insgesamt 52 Jahren im Einzelhandel tätig, angefangen mit einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Nun sei die Zeit aber gekommen, sich der Familie und den Hobbys zu widmen, sagt Albrecht Diem und blickt auf eine lange Tradition zurück.

114 Jahre lang wurde das Unternehmen von Generation zu Generation weitergegeben. Mit der Gründung einer Werkstatt schuf der Schuhmachermeister Friedrich Dongus 1904 in der Ledergasse eines der ältesten Unternehmen in Calw. Seit 1909 ist das Geschäft auf dem Calwer Marktplatz. Bis zum Jahre 1970 war es noch an der Ecke zur Salzgasse angesiedelt, bis es an den heutigen Standort Marktplatz 20 wechselte.