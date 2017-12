Calw Müll: Bürger in Wimberg hat Schnauze voll

In Sachen Müll schlägt Phieler vor, am gegenüber der Altglascontainer liegenden Gebäude eine Videokamera mit Nachtsicht zu installieren, um das Areal zu überwachen. Mittels "drastischer Strafen und Kosten" könnten dann Umweltverschmutzer abgeschreckt werden. Sollte dies nicht möglich sein, so Phieler, sei es aus seiner Sicht besser, die Sammelstelle in den Bereich des Festplatzes, zu verlegen, "wo irgendjemand sowieso häufig Gras- und Laubreste zwischenlagert" – auch, wenn ihm bewusst sei, "dass dort das Risiko der erhöhten Müllablagerung gegeben ist. Aber man würde das negative Erscheinungsbild an einer Einfahrtsstraße zum Wimberg entfernen". Auch im Festplatzbereich gebe es im Übrigen öffentliche Gebäude, die eine Videoüberwachung zulassen würden.

Ralf Eggerts Antworten

Oberbürgermeister Ralf Eggert sind die Schwierigkeiten, die Phieler in seinem Brief anspricht, indes bewusst. In einem eigenen offenen Schreiben nimmt er zu den Anliegen, die der Wimberger Anwohner vorbringt, Stellung.

So sei die immer wiederkehrende Vermüllung der Sammelstellen der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) auch für die Stadtverwaltung ein Ärgernis, dass es jedoch nicht nur auf dem Wimberg gebe. Auch im Stadtteilbeirat Heumaden müsse man sich immer wieder mit dem Thema befassen. "Es ist ein gesellschaftliches Problem, das sich fast überall auftut. Auch die AWG kann da nichts dafür", schreibt Eggert. Der Bauhof gebe sich aber alle Mühe. Im vorliegenden Fall sei der 22. Dezember allerdings der letzte Arbeitstag gewesen und der Tag, an dem Phieler schrieb, der erste Werktag seitdem. Darüber hinaus sei überall in der Stadt viel Müll zusammen gekommen. "Sie sollten bitte dem Bauhof gegenüber Nachsicht zeigen", so der Oberbürgermeister. "Ich werde ihn informieren und wir, besser die AWG, räumt wieder zeitnah bei Ihnen auf."

Auch abseits der Müllprobleme werde Wimberg im Übrigen nicht vergessen. Nach und nach werde der Belag im Stadion erneuert. Im Haushalt 2019 solle eine neue Radarmessanlage als Investition eingeplant werden, damit der Verkehr langsamer fahre. Im kommenden Jahr sei geplant, im Zuge der Erschließung der Waldsiedlung von Altburg her kommend einen Kreisverkehr zu bauen. "Das beruhigt den Verkehr und wird mit der Bepflanzung auch optisch gut werden", schreibt Eggert. Die Ökosiedlung habe seiner Ansicht nach darüber hinaus die schönste Grünanlage samt Spielplatz. Mit dem Bau der Waldsiedlung solle diese Fläche noch erweitert werden. "Und wir behalten in der Waldsiedlung Flächen zurück, um einen weiteren Kindergarten mit neuen Betreuungsformen zu bauen", stellt der OB in Aussicht. Der neue Nahverkehrswegeplan, den der Landkreis gerade erarbeitet, sehe außerdem für den Wimberg eine stündliche Anbindung an Calw vor.

Nicht umsetzbar sei allerdings der Vorschlag, das Areal der Altglascontainer mit einer Kamera auszustatten, weil "der Gesetzgeber der Stadt nicht das Recht gibt, den öffentlichen Raum mit Videoaufzeichnung und nachtempfindlichen Geräten zu überwachen. Wir leben in keinem Überwachungsstaat mit Nachtoptik", erklärt Eggert. "Wir werden uns also noch häufiger der Sammelstelle annehmen und dort reinigen." Eine Verlegung der Sammelstelle werde dagegen zwar das zugrunde liegende gesellschaftliche Problem nicht lösen, den Anwohnern aber Erleichterung verschaffen. Der OB regt daher an, dass sich nun der Stadtteilbeirat Wimberg mit dieser Frage beschäftigen solle.