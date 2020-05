Calw Landwirte protestieren gegen Agrarpolitik

Rund 100 Traktoren versammelt

In Calw sind die Demon­stranten mittlerweile an ihrem Ziel angekommen. Schlepper reiht sich an Schlepper; einige haben Protestplakate an ihre Fahrzeuge montiert. "Nachhaltigkeit leben wir seit Generationen", "Wir pflügen, säen, pflegen und ernten für unser ›tägliches Brot‹" oder "Schluss mit der ideologischen Agrarpolitik jetzt" ist dort zu lesen. Rund 100 Traktoren aus den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Böblingen, Karlsruhe, aus dem Enzkreis und aus Pforzheim sind versammelt – die größte Protestaktion in ganz Baden-Württemberg an diesem Tag. Vermutlich, weil hier in Calw das Wahlkreisbüro der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken zu finden ist. Und die Landwirte die Bundestagsabgeordnete dazu auffordern, Schulze zum Rücktritt zu bewegen.

Denn was die Bundesumweltministerin geäußert habe, "das können wir nicht auf uns sitzen lassen!", betonen Alexander Kern aus Bretten (Kreis Karlsruhe) und Marc Berger aus Bad Liebenzell (Kreis Calw). Die beiden Vorstandsmitglieder des LsV Baden-Württemberg, die nur wenig später zu den versammelten Demonstranten sprechen werden, sind sich einig, dass nicht einfach ein ganzer Berufsstand für den Verlust der Artenvielfalt verantwortlich gemacht werden könne. Und eigentlich wolle man eine gemeinsame Lösung finden. Kommunikationsversuche oder Dialoge würden jedoch vonseiten Berlins stets einfach "abgebügelt".

Zurück bleibt Frust - und ein Eimer Mist

Wie tief die Verärgerung über die Aussagen der Ministerin sitzt, wird nur wenig später deutlich, als die beiden ihre Reden beginnen. Denn erst kürzlich habe Schulze erklärt, welch gute Qualität das Wasser in Deutschland habe – und kurz darauf berichtet, wie sehr selbiges von Nitrat belastet sei. "Machen Sie sich die Welt, wie es Ihnen gefallt? Sind Sie Pippi Langstrumpf? Solche Politiker brauchen wir nicht!", ruft Berger. "Wir brauchen Fachleute in solchen Ministerien und niemanden, der Mist redet!" Die Menge applaudiert zustimmend. Und Kern macht klar: In Zukunft wolle man zum Protest nicht einfach nur noch "spazieren fahren". "Bei der nächsten Aktion müssen wir in die Vollen gehen! Vielleicht fahren wir dann nach Calw oder Berlin und gehen erst nach einer Woche wieder!" Statt 100 könnten es dann zudem 500 Traktoren sein.

Eigentlich wollen die Landwirte Esken am Ende der Demonstration persönlich ihr Positionspapier überreichen. Doch die Bundestagsabgeordnete hat Sitzungswoche in Berlin. Alternativ hatte sich der SPD-Kreisvorstand zu einer Diskussion bereiterklärt. Allerdings, so erklärt der stellvertretende Kreisvorsitzende David Mogler auf Anfrage unserer Zeitung, sei die Einladung recht kurzfristig erfolgt, weswegen niemand den Termin habe wahrnehmen können. Kommende Woche soll es dafür ein persönliches Treffen geben. "Wir vergessen die Landwirte nicht", unterstreicht er. Denn diese liegen ihm, so erklärt er, ganz persönlich am Herzen.

Doch trotz dieses Angebots: Statt eines direkten Gesprächs bleibt an diesem Tag nur viel Frust bei den Demonstranten zurück. Und ein Eimer Mist vor dem Wahlkreisbüro von Saskia Esken. Die Botschaft ist deutlich: Auf dem Mist der Landwirte fühlten sich Insekten wohl. Auf dem Mist, den Schulze rede, dagegen gar nicht.