Kreis Calw - 124 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Donnerstag. Das sind zwar weniger als am Tag zuvor, aber dafür hat der Kreis den höchsten Inzidenzwert seit Beginn der Pandemie erreicht: Auf 100 000 Einwohner kommen in den letzten sieben Tagen 367 Neuinfektionen. Damit schneidet der Kreis zwar besser ab als der Stadtkreis Pforzheim (Inzidenz 438), aber schlechter als die beiden anderen Nachbarkreise Böblingen (202) und Freudenstadt (254).

Allein in den letzten zehn Tagen haben sich im Kreis Calw mehr als 1000 Menschen mit dem Covid-Virus infiziert (siehe Grafik).

Was den Kreischef aber vor allem zu diesem eindringlichen Appell veranlasste, sind die nahezu erschöpften Kapazitäten in den Intensivstationen: Von den 60 Intensivbetten im Klinikverbund seien nur zwei noch frei. "Und in unserem Landkreis sieht es dementsprechend aus", erklärte Riegger im Gespräch mit unserer Zeitung. "Wenn heute ein Unfall passiert, müssten wir die Leute abweisen. Aber wir werden’s natürlich irgendwie hinkriegen", sagte Riegger. Dafür habe man aber alle elektiven Operationen wie Hüft- oder Knie-OPs schon absagen müssen.

Nahezu alle schweren Fälle ungeimpft

Und die Pflegekräfte würden zunehmend wieder an ihre Belastungsgrenzen geraten. Es komme zwar auch bei Geimpften zu Infektionen – aber ein Blick auf die Statistik zeige: "Es sind immer noch hauptsächlich ungeimpfte Patientinnen und Patienten, die die Intensivstationen belasten. Deshalb gibt es für mich aktuell nur eine Lösung: die 2G-Regeln konsequent in möglichst vielen Bereichen umsetzen." Daher appelliert Riegger an die Betreiber von Freizeitangeboten aller Art, von Hotellerie und Gastronomie, Bars und Diskotheken, Kinos, Sportstätten und Fitnessstudios: "Machen Sie schon jetzt von der freiwilligen Umsetzung Gebrauch. Begrenzen Sie den Zugang auf Geimpfte und Genesene, damit das Leben möglichst normal weiterlaufen kann und die vierte Welle uns nicht noch stärker trifft".

Die Kliniken im Landkreis unterstützen Rieggers Appell vorbehaltlos: "Die Krankenhäuser sind mit den Covid-Kapazitäten nahezu am Limit; hinzu kommt, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach über eineinhalb Jahren Pandemie physisch wie psychisch an ihre Grenzen stoßen", schildern der Ärztliche Direktor des Kreisklinikums Calw-Nagold, Hubert Mörk, und der stellvertretende Ärztliche Direktor, Martin Oberhoff, die Situation: "Auf den Intensivstationen sind nahezu alle schweren Fälle ungeimpft und wir sind wieder einmal gezwungen, elektive Eingriffe zu verschieben. Das geht leider auf Kosten vieler Nicht-Covid-Patienten, die letztlich das gleiche Anrecht auf eine adäquate Versorgung haben." Auch die Chefärzte appellieren deswegen "an die Vernunft und Solidarität aller in unserer Gesellschaft".