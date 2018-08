Calw Harmoniert Duo nicht, leidet das Produkt

"Noch ist nicht ganz sicher, was wir machen", sagt Raisch. Beim Wettbewerb in München müssen die beiden jungen Männer Brot, Brötchen, Plunder und ein sogenanntes Schaustück zubereiten. Bei den Details sind die Bäcker frei. Einzige Einschränkung: Die "iba" steht jedes Mal unter einem anderen Motto. Dieses Jahr lautet es "Universum". Alle Backwaren müssen etwas mit diesem Thema zu tun haben. Während die Jury beim Schaustück vor allem das Aussehen, die Originalität und die Schwierigkeit bewertet, sind in den anderen Kategorien der Geruch, die Optik und natürlich der Geschmack von Bedeutung. Neun Stunden Zeit haben die Bäcker für alles. "Im ersten Moment war das Motto schon schwierig", sind sich die beiden einig. Sofort seien ihnen zwar Bilder von Raketen in den Kopf geschossen, "aber was ist wenn von zwölf Teams nachher zehn Raketen machen?" Also mussten andere Ideen her. "Mit dem Schaustück wollen wir einen Transformer darstellen", verrät Raisch. Also eine Figur aus dem amerikanischen Science-Fiction-Film "Transformers". "Das ist aber total schwierig, man hat auch immer wieder neue Gedanken", meint Plum. Alles müsse filigran ausgearbeitet sein, damit es von der Jury genügend Punkte bekommt.

Läuft alles nach Plan, sitzen Rezepte und Zubereitung bis etwa eine Woche vor dem Wettbewerbstag des deutschen Duos am Montag, 17. September. "Dann trainieren wir auf Zeit." Bei der Arbeitsteilung bleiben die Vertreter der Deutschen Nationalmannschaft beim selben Schema wie in ihrem Erfolgsjahr 2015: Plum kümmert sich ausschließlich um das Schaustück, während Raisch die anderen Produkte übernimmt. "Jeder muss zu jedem Zeitpunkt genau wissen, was der andere tut", erklärt Raisch. Man muss sich aufeinander verlassen können.

Dafür sei es unerlässlich, dass es zwischenmenschlich passt. Davon sind die beiden überzeugt. "Wenn es nicht harmoniert, merkt man das dem Produkt an." Gut, dass der 25-jährige Plum und der 24-jährige Raisch auch außerhalb ihres Berufs Gemeinsamkeiten haben: Beide sind Fans des FC Bayern München. "Wir haben auch Kontakt, wenn es nicht um Angelegenheiten der Nationalmannschaft geht", sagt Raisch.

In einer Sache sind sie sich aber uneinig: Während Plum zugibt, direkt vor dem Wettbewerb ziemlich nervös zu sein, zuckt Raisch nur mit den Schultern. "Ich gehe das relativ entspannt an", sagt er. In den Stunden des Wettbewerbs aber, "steht man voll unter Strom", bekräftigen die zwei. Neun Stunden lang nur backen. Essen oder auf die Toilette gehen werden da zum nötigen Übel. "Danach ist man aber auch erst mal fertig", erzählt Plum. Umso schöner wäre es daher natürlich, wenn das Engagement am Ende belohnt werden würde. "Wir sind guter Dinge, dass wir oben mitspielen. Wenn so eine Meisterschaft in Deutschland ist, muss auch was ­kommen."