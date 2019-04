Calw Gas-Alarm schreckt Kernstadt auf

Die Uhr zeigt 13.01 Uhr, als die Calwer Feuerwehr am Donnerstag alarmiert wird. Nur wenig später sind Stadtbrandmeister Dirk Patzelt und das erste Löschfahrzeug vor Ort. Ein Mitarbeiter der AOK in der Lederstraße empfängt Patzelt und erklärt, im Nebengebäude liege Gasgeruch in der Luft, die Gastherme verliere Wasser. Sofort wird das Gas im Haus abgestellt. "Eine Standardmaßnahme", erläutert der Stadtbrandmeister, "damit jede Gefährdung ausgeschlossen wird."

Nach und nach rücken weitere Einsatzkräfte an; ein Löschfahrzeug der Abteilung Calw positioniert sich in der Lederstraße, ein Fahrzeug der Abteilung Altburg in der Nonnengasse. Ein weiteres der Abteilung Hirsau steht am Calwer Feuerwehrhaus.

Auch in Hirsau und Altburg Alarm ausgelöst