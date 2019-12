Calw Erstes Calwer Weihnachtsbier erhältlich

Die Tradition des Weihnachtsbieres gebe es schon seit der Zeit der Mönche, die in ihrer jährlichen Fastenzeit vor Weihnachten oft starkes Bier tranken, um die Nährstoffe daraus zu sich zu nehmen, erzählte Steinbrenner.

Das "Calwer Weihnachtsbier" habe einen hohen Anteil an Rotmalz, was dem Bier eine rötliche Färbung gebe und so passend zu Weihnachten sei, so Steinbrenner weiter.

Erhältlich ist das Weihnachtsbier in der Braubar DV oder auch online auf der Homepage seiner Brauerei "Steinbrenners Hopfentee".