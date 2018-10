Calw "Erika Heinz hinterlässt viele Spuren"

Neun Kinderplaneten weltweit eingerichtet

In der Katharinenhöhe befindet sich ein Kinderplanet – einer jener Bereiche an Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen, in denen die Kinder einfach nur spielen können, und von denen die GKV bislang weltweit insgesamt neun eingerichtet hat. Die Idee dafür geht auf Grace, die an Krebs verstorbene Schwester der GKV-Gründerin Petra Kelly, zurück. Das damals zehnjährige Mädchen hatte sich einen Planeten ohne Krankheiten gewünscht. Die GKV machte es sich deshalb zum Ziel, entsprechende Bereiche einzurichten. Der jüngste Kinderplanet wurde 2015 in Göppingen aufgebaut, der erste 1995 in Heidelberg.

Joachim Stöffler, Kassierer der GKV, blickte auf eine Freundschaft mit Heinz zurück, die "geprägt von Fröhlichkeit, Ehrlichkeit und Treue" gewesen sei. Und erinnerte sich, wie er ihr nach dem Tod ihrer Freundin Petra Kelly vor 25 Jahren, als Heinz’ den Vorsitz der GKV übernahm, geholfen hatte, die Unterlagen der GKV mit seinem Kleinbus von Bonn nach Calw zu holen. "So schlitterte ich in die GKV", erzählte er. Nur wenig später sei er Teil des Vorstands geworden und bis heute geblieben. Zum Wunsch nach einem Kinderplaneten erklärte er: "Sie (Erika Heinz, Anm. d. Red.) hat diesen Planeten aufleben lassen!"

Pfarrer Fetzer würdigte Heinz in seiner Predigt als "bemerkenswerte Persönlichkeit", die herzlich, bescheiden, selbstbewusst und zielstrebig gewesen sei. Eine Begegnung mit ihr im Alltag "und ich konnte fröhlich weitergehen", so der Pfarrer. Er beschrieb sie als in Calw verwurzelt und dennoch an vielen Orten in der Welt präsent. Eine Meisterin im Zuhören; ein Mensch, der Orientierung darüber gegeben habe, was im Leben wirklich zähle.

Und auch in den Fürbitten, die von Stefanie Stocker, Kuratoriumsmitglied der GKV, Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert, Seiner Königlichen Hoheit Eberhard Herzog von Württemberg und Elisabeth Nagel vorgetragen wurden, kamen die Eigenschaften der Verstorbenen nochmals zum Ausdruck. "Sie war uns ein Vorbild", unterstrich Stocker. Eggert bat Gott um "die Weisheit, zu erkennen, wo wir Gutes tun können. Und den Willen, es auch zu tun" – Fähigkeiten, die Heinz auszeichneten. Eberhard Herzog von Württemberg bat um mehr Liebe und Hilfe für Kinder, deren Leib und Leben bedroht sei. Und Nagel erklärte: "Auch uns hast du (Gott, Anm. d. Red.) Verantwortung gegeben, für andere Menschen zu wirken."

Bei der anschließenden Beisetzung auf dem Calwer Friedhof gab Joachim Stöffler zum Abschied von seiner Freundin schließlich noch eines von Heinz’ Lieblingsliedern zum Besten: "Amazing Grace". Elisabeth Nagel trug eine Passage aus der Erzählung "Der kleine Prinz" vor.

Die Stadt Calw, das Land Baden-Württemberg, Deutschland, ja die ganze Welt hat mit dem Tod von Erika Heinz vor rund eineinhalb Wochen einen großartigen Menschen verloren. 42 Jahre lang, davon 25 Jahre als Vorsitzende, setzte sie sich mit der Grace P. Kelly Vereinigung unermüdlich für kranke Kinder ein. Ein Einsatz, der kaum genug gewürdigt werden kann. Und der tiefe Spuren hinterlassen hat – nicht zuletzt bei jenen Menschen, die nun ihr Erbe fortführen werden. Das war bei der Trauerfeier zu ihrem Gedenken in der Calwer Stadtkirche am Dienstag mehr als deutlich zu spüren. Für ihr Engagement, ihre Kraft und ihre mitreißende Art, die in etlichen Menschen einen Funken zum Glühen brachte, bleibt daher vielleicht vor allem eines zu sagen: Vielen Dank, liebe Erika Heinz. Mögen die Funken, die Sie in die Welt gesetzt haben, nie erlöschen.

Für ihre Verdienste und ihr herausragendes Engagement wurde Heinz mehrfach mit hochrangigen Auszeichnungen gewürdigt. So ehrte sie vor 16 Jahren sogar der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, unter ­anderem für zwei Kinderplaneten in Tibet, mit der Auszeichnung "Licht der Wahrheit". Ein Jahr später erhielt die GKV-Vorsitzende die Bürgermedaille der Stadt Calw. Vor vier Jahren würdigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann ­(Grüne) Heinz’ Wirken mit dem Landesverdienstorden.