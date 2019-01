Calw Eine neue Welt unter Wasser erkunden

Zuerst das Vorbereiten, dann der Sprung ins kalte Nass: Gleichzeitig fühle ich mich erfrischt und so frei. An nichts gebunden, schwerelos, als würde ich gerade nicht auf der Erde sein, sondern in einer anderen Welt. Nur ein Atemzug, nur einen, den ich benötige, um lange genug unter Wasser zu bleiben und die Tiefen zu erkunden. Ich betreibe den Sport Apnoetauchen. Aber: Was genau ist Apnoetauchen?