Calw Citymanager: 9000 Euro zu viel für Beratung?

9000 Euro. Um nicht mehr und nicht weniger hat der Calwer Gewerbeverein die Stadt als Wirtschaftsförderung gebeten, um professionell klären zu lassen, welche Vorteile ein Citymanager für die Stadt bringen könnte. Die andere Hälfte der insgesamt 18.000 Euro Kosten wird der Verein selbst tragen. Trotz des vergleichsweise geringen Betrags sorgte der Antrag für Diskussionen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Zu teuer?

Ralf Recklies (SPD) beispielsweise erkannte zwar an, dass ein Citymanager gebraucht werde. Allerdings ging ihm das Vorhaben, zunächst eine Beraterfirma zu beauftragen, zu weit. So sei es zwar wichtig zu ermitteln, wie ein Manager finanziert werden könne, allerdings stellte er die Frage in den Raum, ob dies nicht auch günstiger herausgefunden werden könne. Ähnlicher Meinung waren auch Bernhard Stopper und Hans Necker (beide NLC).