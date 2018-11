Calw Bauplatzkauf: Jetzt gelten neue Regeln

Sollte jemand aber beispielsweise viele Jahrzehnte lang in Calw gelebt haben, dann wenige Jahre in einem anderen Ort und nun seit beispielsweise erst fünf Jahren wieder im Stadtgebiet, dürften die zwei Punkte dennoch angerechnet werden, erläuterte Patrick Sekinger von der Abteilung Liegenschaften auf Anfrage. Denn: In begründeten Einzelfällen könne die Stadt eine Ermessensentscheidung treffen und zulassen.